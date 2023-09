Grande Fratello, Fiordaliso nella bufera: «Frasi fuori luogo su Arnold». Ecco cos'ha detto, scoppia il caso

di Redazione web

Al Grande fratello si vede e si sente (quasi) tutto e non sono passate inosservate alcune frasi della cantante Fiordaliso. Parole dette con ingenuità, si presume, che però hanno fatto rizzare le antenne dei telespettatori, alcuni dei quali l'accusano di razzismo.

Ad essere coinvolto è anche Arnold, 22enne nato in Ghana e adottato quando aveva 2 anni. Prima dell'ingresso nel Gf, viveva in provincia di Reggio Emilia con la sua famiglia e svolge attività di social media manager.

Nel rivolgersi al ragazzo, la cantante pare si sia lasciata andare a qualche gaffe: vediamo insieme di cosa si tratta.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Giselda Torresan: «Va bene le montagne ma sei in un reality show adesso»

GF, Stefania Orlando contro Rosy Chin: «Come Maria Teresa Ruta, vuole fare la badante. Ma chi gliel'ha chiesto?»

Le gaffe di Fiordaliso

«Sei troppo scuro, non ti vedevo», ha detto Fiordaliso rivolgendosi ad Arnold.

Frasi spiacevoli?

Il ragazzo sembra scherzare con la cantante mentre sui social, però, le frasi sono state già tacciate come «razziste e di cattivo gusto». Il rapporto tra i due non sembra essere condizionato da pregiudizi da parte dell'artista, eppure, tali frasi potrebbero manifestare un gap generazionale che nelle scorse edizioni ha causato spiacevoli episodi, come l'anno scorso la lite tra Matteo Diamante e Oriana Marzoli, alla quale l'influencer si rivolse con un: «Ma vieni in Italia a spiegarmi l'educazione?».

I toni di quest'anno non sono quelli sopra le righe degli anni precedenti, ma potrebbero esserci provvedimenti nell'edizione del politicamente corretto? Lo scopriremo stasera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA