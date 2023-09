GF, Stefania Orlando contro Rosy Chin: «Come Maria Teresa Ruta, vuole fare la badante. Ma chi gliel'ha chiesto?»

di Redazione web

Stefania Orlando ha le idee chiare con questa nuova edizione del Grande Fratello. La showgirl, dopo la partezipazione al programma di Alfonso Signorini è a pieno titolo tra le persone che meglio possono esprimersi sulle dinamiche della casa più spiata d'Italia. La conduttrice non le ha mandate a dire ad uno dei concorrenti di questa speciale edizione che mescola vip e non, con particolare attenzione ad un rigido rispetto delle regole. Scopriamo insieme cosa ha rivelato Stefania Orlando.

Le parole di Stefania Orlando

Ospite al salotto di Sophie Codegoni, a Casa Chi, Stefania Orlando ha espresso il proprio parere su una delle principali concorrenti della casa del Gf: Rosy Chin. La showgirl, infatti, ha sostenuto che Rosy Chin starebbe sbagliando il suo approccio con gli altri: «L’altra si è presa questo ruolo di badante della casa, di colei che fa tutto.

Inevitabile, quindi, il paragone con Maria Teresa Ruta. Nell’edizione numero 5 del reality show, infatti, come ha ricordato Stefania Orlando, anche la collega, prossima concorrente a Tale e quale show, si aspettava sempre una mancata nomination in cambio di servizi e attività domestice: «Non devi rimanerci male. E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta, quindi non abbiamo bisogno della badante. Lei decide quello che si mangia e quando. Ma che pizza ragazzi, dai vi prego».

