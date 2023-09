Stefania Orlando, tatuaggio con dedica (commovente): «Sulla mia pelle il mio amore infinito per te»

di Redazione web

Stefania Orlando ricorda la sua Margot con un tatuaggio. La cagnolina della showgirl, infatti, è venuta a mancare lo scorso 4 giugno in seguito ad un edema polmonare. A farlo sapere è stata la stessa ex gieffina che ha condiviso sui social degli scatti con la sua fedele compagna di avventure e una didascalia a corredo che ha commosso i fan: «Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore».

Oggi il tatuaggio e la dedica per la sua Margot.

Stefania Orlando, la foto sexy in pizzo nero. Poi la confessione: «Vorrei essere qui...»

Stefania Orlando, bikini in mostra. Il dettaglio sospetto: «Non starai esagerando?»

«Margot»

Stefania Orlando e la sua cagnolina erano inseparabili.

«Margot, sulla mia pelle il mio amore infinito per te», ha scritto la showgirl su Instagram, dove ha pubblicato il video del tatuaggio dedicato alla cagnolina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA