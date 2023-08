Stefania Orlando, super bikini a 56 anni: «Solo per farti vedere». Lei replica così ai fan

di Redazione web

Stefania Orlando è tornata a far parlare di sé per le risposte pungenti che ha dato ad alcuni fan. In bikini su Instagram, la showgirl non ha paura di mostrare i suoi 56 anni con fierenza e in una carrellata di scatti condivisi sui social ha mostrato come trascorre questi ultimi giorni di agosto, in vacanza.

Alcuni utenti, però, pare non abbiano gradito queste foto e hanno commentato così.

«Fai queste foto per metterti in mostra, che senso ha?», le ha chiesto un fan.

Il topless

Nelle scorse settimane, alcuni scatti in topless avevano lasciato i fan a bocca aperta tanto che alcuni, ancora oggi, ricordando quei momenti le hanno scritto: «Potevi fare come Arisa», riferendosi agli ultimi scatti della cantante nuda su Ig.

