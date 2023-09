Alfonso Signorini silenziato dal Grande Fratello: il caso durante la sorpresa ad Alex Schwazer scatena le polemiche

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Alex Schwazer ha vissuto un momento emozionante quando ha potuto riabbracciare sua moglie Kathrin Freund. Alex ha condiviso con Alfonso Signorini e tutti i suoi compagni di avventura il profondo legame con la sua famiglia, dichiarando che il suo ritorno alle competizioni era motivato dal desiderio che i suoi figli lo vedessero alle Olimpiadi. Ma un dettaglio non è sfuggito all'occhio attentissimo dei telespettatori durante il caloroso abbraccio tra la coppia...

Alfonso Signorini silenziato

Tuttavia, durante l'abbraccio tra Alex e sua moglie, sembra che il microfono di Signorini sia stato spento dagli autori, forse per permettere all'atleta di godersi appieno quell'istante. Questo ha commosso tutti, ma ha anche diviso il pubblico, con alcune persone che hanno notato come Alfonso Signorini sia stato "silenziato" dagli autori prima che potesse "sgridare" Alex per la violazione del "freeze", secondo il quale il concorrente sarebbe dovuto rimanere immobile durante l'incontro con sua moglie.

