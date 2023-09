Grande Fratello, Beatrice Luzzi senza freni su Rosy Chin: «Falsa, egocentrica»

di Redazione web

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin sembra essere irrecuperabile: le due non nutrono molta simpatia l'una verso l'altra e non lo nascondono. Durante la puntata di ieri sera, 18 settembre, in cui c'è stato un primo tentativo di confronto faccia a faccia, sembrava che le due si fossero chiarite, eppure non è stato così.

Dopo che Alfonso Signorini ha augurato a tutto il pubblico del Grande Fratello e agli inquilini della casa «Buonanotte», Beatrice ha voluto sfogarsi sugli atteggiamenti di Rosy Chin che proprio non le sono andati giù. Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

Il Grande Fratello punta sulla storia di Alex Schwazer: «Se mi assolvono crolla sistema antidoping». Il pubblico si divide: «Basta»

Grande Fratello, il dramma di Fiordaliso: «La cosa più crudele che mi potesse capitare». Signorini commosso

Beatrice Luzzi senza freni su Rosy Chin

Beatrice Luzzi si è sfogata a lungo dopo la fine della puntata del Grande Fratello. In particolare sugli atteggiamenti tenuti da Rosy Chin: «Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il c**o. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera. Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è inca***ta perché le ho detto che è egocentrica. È egocentrica! Mi ha chiesto "Quindi sono egocentrica?", le ho detto "Sì lo sei!"»

Rosy Chin verrà a conoscenza di questi attacchi? Come deciderà di rispondere?

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA