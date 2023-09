Cesara Buonamici stronca Paolo Masella e conquista il pubblico: le parole dette in diretta al Grande Fratello, cosa è successo

Al Grande Fratello le polemiche sono sempre dietro l'angolo. E, durante l'ultima puntata, a finire nell'occhio del ciclone è stato il concorrente romano Paolo Masella. Il macellaio nel confronto con Giselda Torresan ha spiegato che la sua nomination di qualche giorno prima era stata motivata dal desiderio di non ferire i sentimenti della giovane.

Parole che ha ribadito (poco dopo) in una conversazione con Alfonso Signorini. In questo caso, infatti, Paolo ha spiegato di aver agito per proteggere Giselda, pensando che lei si stesse innamorando di lui. Parole che hanno scatenato l'ira di Cesara Buonamici. Ma procediamo con ordine.

Cesara Buonamici conquista il pubblico

I due concorrenti del reality show più amato dagli italiani hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e ascoltare i commenti reciproci sulla nomination.

Secondo Cesara, il macellaio è molto concentrato su se stesso: «Paolo mi sembra molto preso da sé e questo lo porta a dare dei giudizi un po' affrettati. Lo dico in fiorentino: credo che abbia preso una "boccata"».

