Grande Fratello, Signorini rimprovera i concorrenti: «Basta con questo perbenismo». Poi la gaffe...

Per la paura di sbagliare o di essere esplulsi i concorrenti del Grande Fratello stanno risultando piuttosto noiosi. Non ci sono dinamiche interessante di nessuno tipo e anche gli ascolti ne stanno risentendo. A dare una strigliata ci ha pensato Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 25 settembre.

Il Rimprovero

Dopo due settimane dall'inizio del Grande Fratello non ci sono ancora dinamiche interessanti e gli ascolti ne stanno risentendo.

Proprio per questo arriva la prima strigliata di Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 25 settembre: «Siete tutti educati come piace a noi, ma l'educazione non vuol dire perbenismo, sentitevi liberi di dire quello che pensate davvero, anche risultando scomodi».

Poi la gaffe: «Sono passati 20 giorni dall’inizio del programma, se non di più. Ormai è tanto tempo». In realtà essendo iniziato l'11 settembre sono passati solo 15 giorni.

