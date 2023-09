Ilary Blasi, Tapiro d'Oro di Striscia La Notizia: «Io come la D'Urso? Non ho un contratto. Totti? I Rolex si sa benissimo quanti sono....»

Questa sera su canale 5 torna la nuova stagione di Striscia la notizia (ore 20.35), dietro al bancone ci saranno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada e non mancherà, tra i servizi storici, la consegna del tapiro d'oro che tocca subito a Ilary Blasi.

Striscia, Tapiro per Ilary Blasi, "fuori" come la D'Urso? : «L’Isola? Non ho un contratto» (Credits Uff st. striscia la notizia)

A Ilary Blasi la consegna del primo Tapiro d’oro della nuova edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. E la conduttrice passa in vantaggio: con questo Tapiro arriva a nove, superando l’ex Francesco Totti, che è fermo a otto.



L’inviato di Striscia le chiede se anche lei è stata “dursizzata” da Mediaset (facendo riferimento al siluramento di Barbara d’Urso), e Blasi risponde: «Io in questo periodo vado sempre in letargo.

Staffelli ne approfitta per chiederle anche della ormai famigerata storia dei Rolex. «Ora dovrete tenerli in affidamento “congiunto”», la incalza l’inviato. «Non ci ho capito niente, faremo come con i figli», replica ironicamente Blasi, che però rivela: «Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete».



