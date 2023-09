Antonio Ricci ha tentato il colpaccio invitando Barbara D'Urso alla prima puntata di Striscia la notizia, in onda da lunedì 25 settembre,ma la conduttrice ha risposto di non poter per motivi legali. La bomba del papà del Gabibbo è stata sganciata in occasione della conferenza stamoa di presentazione del tg satirico.

Giorgia Soleri, décolleté sexy (ed esplosivo) nelle storie: «Voglio solo dormire»

Antonio Ricci: «Barbara D'Urso no a Striscia per motivi legali, a gennaio vuota il sacco». Poi l'affondo su Myrta Merlino

La bomba sulla D'Urso

Oggi si è svolta a Milano la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Striscia la Notizia, ma la vera notizia è arrivata direttamente da Antonio Ricci: «Ho avuto modo di sentire Barbara (D'Urso ndr.) per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore.

#AntonioRicci: "Myrta Merlino non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l'ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara D'Urso che sembrava un pilastro di Mediaset".#Striscialanotizia — Striscia la notizia (@Striscia) September 21, 2023

Affondo Merlino

Ma Ricci ha avuto anche parole per la nuova conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino: «Myrta Merlino non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA