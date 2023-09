Totti e Ilary, il gesto di Francesco allo stadio è super criticato, la reazione social dell'ex cognato

Una guerra aperta sempre più dura. Nonostante sia passato più di un anno dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi lo scontro tra i due non si placa, ma questa volta il palcoscenico dell'ennesima lite tra i due non è il tribunale o lo studio di un noto avvocato, bensì un luogo molto caro al Pupone: lo stadio.

L'ennesimo capitolo della guerra infinita tra i due ex coniugi è scattato dagli spalti e si è sviluppato sui social network. È piuttosto sorprendente che in un ambiente così naturale per un leggendario campione del calcio, gli scontri avvengano lontani dal campo di gioco. Ma cosa può essere successo di così rilevante tra Totti e Ilary?Scopriamolo insieme.

Cosa è successo sugli spalti?

Possibile che un gesto fatto dall’eterno capitano giallorosso proprio all’interno di uno stadio abbia scatenato una nuova diatriba con la moglie? Quale sarà la verità su tutta questa vicenda? E cosa c'entra l'ex cognato di Francesco Totti? Scopriamo tutti i dettagli insieme, ecco cosa è accaduto alla partita di Christian Totti.

