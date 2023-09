Ilary Blasi, aperitivo in famiglia (con selfie): ma Bastian è assente. Ecco il motivo

di Redazione web

Ilary Blasi è molto legata alla sua famiglia con la quale trascorre moltissimo tempo. Ad esempio, anche quest'estate la conduttrice romana si è divertita insieme ai suoi figli, in particolare a Isabel che è anche la più piccola e con la sorella Melory che è incinta. Nelle sue ultime storie Instagram, Ilary ha pubblicato alcune foto e un selfie in cui mostra ai suoi fan la compagnia pronta per l'aperitivo. I più attenti hanno notato che di Bastian Muller non c'era nemmeno l'ombra.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato un selfie nelle proprie storie Instagram che la ritrae con una felpa grigia, i capelli raccolti e un sorriso felice. La conduttrice, poi, scrive: «Aperitivo Time» e, infatti, si trova con alcuni membri della sua famiglia e degli amici in un grande giardino con alcuni tavoli imbanditi. Nelle storie, Ilary ha mostrato cosa, lei e gli altri ospiti, potranno gustarsi... ce n'è per tutti i gusti: prelibatezze sia dolci che salate.

Nel selfie di gruppo, però, non compare il suo fidanzato Bastian Muller con il quale la conduttrice ha passato alcune settimane da sogno in Brasile. I fan, però, non si preoccupano più di tanto perché credono che l'imprenditore non ci sia per impegni di lavoro.

Le vacanze estive di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha trascorso le sue vacanze estive in varie località, italiane e non. Insieme a lei c'erano le figlie, Chanel e Isabel Totti, ma anche il compagno Bastian Muller con il quale è stata in Brasile e, poi, anche in Puglia.

