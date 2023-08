Ilary Blasi e il dolce scatto in piscina con Isabel: ultimi giorni di vacanza

di Redazione web

Ilary Blasi sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alla sua famiglia a Otranto, in Puglia e, spesso, posta video, foto o reel di come trascorre le sue giornate. Con lei c'è anche il compagno Bastian Muller, anche se, non compare quasi mai sui social. Recentemente, proprio per il fatto che l'imprenditore non si vedeva più, i fan della conduttrice si erano impensieriti pensando a una qualche crisi in atto. Niente paura, però, perché la relazione tra i due procede a gonfie vele. I grandi amori di Ilary, comunque, restano i suoi figli e la più piccola, Isabel apprezza molto le coccole della mamma.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi posta molte storie Instagram durante il giorno perché desidera tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa. Oggi, martedì 22 agosto, ha trascorso tutta la giornata in piscina e, tra un tuffo e l'altro, si è divertita insieme ai suoi figli e agli amici. Poi, la conduttrice romana ha pubblicato un'immagine in cui abbraccia la sua bambina Isabel e le dà un tenero bacio sulla testa.

Ilary è una mamma molto affettuosa e trascorre moltissimo tempo insieme ai suoi figli, frutto del lungo amore vissuto con Francesco Totti.

Ilary Blasi e i social

Anche se Ilary Blasi è molto attiva sui social, specialmente su Instagram, ciò che posta non invade mai troppo la sua sfera privata. Ad esempio, la sua storia d'amore con Bastian Muller preferisce non esporla troppo ma tenerla quanto più per sé. Fonti vicine a Ilary hanno più volte dichiarato che lei e l'imprenditore tedesco sono molto felici.

