Totti, Noemi e Ilary, 'triangolo' allo stadio: tutti sugli spalti per la partita di Christian. E l'amica mostra la story a Francesco

Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono gli unici sugli spalti a supportare il giovane esordiente Cristian Totti. Allo Stadio Tre Fontane per il match tra Roma e Frosinone Primavera c'è anche Ilary Blasi. La conduttrice, ex moglie dell'ex capitano della Roma, però, non è da sola. Ecco chi c'è a farle compagnia.

Il tifo sugli spalti

La presenza degli ex coniugi e della nuova compagna di lui ha reso elettrizzante la partita e dalla tifoseria sono partiti i primi scatti per paparazzare i momenti salienti dell'incontro calcistico, ma soprattutto l'eventuale incontro tra i due grandi amori di Francesco Totti.

Tutti e tre, come oggi sugli spalti, saranno presto insieme in tribunale, il 20 settembre, per la sperazione dei beni in udienza in merito al divorzio che attende la storica coppia. Con la showgirl e conduttrice Mediaset, a farle compagnia, c'era anche la fidanzata del figlio Cristian, Melissa Monti.

Il siparietto sugli spalti

Come si è potuto notare in diretta su Sportitalia, che ha trasmesso il match (e sui canali social ha rilanciato il video), Totti e Noemi erano seduti sugli spalti ma lontani da Ilary Blasi, che si trovava invece qualche metro distante da loro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 19:12

