Ilary Blasi, "fuga" da Bastian prima della causa di separazione con Totti: la prossima settimana l'incontro con l'ex in tribunale

Ilary Blasi è "scappata" a Francoforte prima dell'udienza in tribunale con Francesco Totti. La conduttrice, dopo le vacanze estive in compagnia del suo compagno Bastian Muller si è goduta il rientro nella sua città, Roma, per poi volare in quella dalla quale il fidanzato proviene.

Una fuga amorosa prima dello stress cittadino e mediatico che l'attende.

Ilary Blasi in Germania

La showgirl pare sia "scappata" da suo compagno, presumibilmente per un weekend, prima di rientrare il 20 settembre, quando si terrà l'udienza in cui sono attesi messaggi e foto sul suo conto, nelle mani dell'ormai ex marito Francesco Totti.

Cosa fa Bastian Muller

Fu il settimanale Oggi a smascherare la figura del compagno della conduttrice.

Attualmente, risulta che lavori come imprenditore nell'azienda di famiglia: la Pettenphol, azienda che opera sia in Germania che in tutto il mondo e che si occupa della perforazione di pozzi per acqua potabile, industriale, minerale oltre che per lo scarico delle acque.

