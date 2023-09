Ilary Blasi, sensuale con Bastian in vacanza in Toscana: ma non sono soli

di Redazione web

Ilary Blasi si sta godendo il weekend in vacanza in Toscana. La showgirl sfugge dalla Capitale in vista del prossimo 20 settembre, data in cui si terrà l'udienza in tribunale per la separazione dei beni dall'ex marito Francesco Totti.

La conduttrice, quindi, preferisce trascorrere qualche giorno con le sue due figlie e il compagno Bastian Muller, in una location immersa nel verde della Toscana, tra piscina, effusioni e sensualità.

Ilary Blasi in Toscana

Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della giornata trascorsa in piscina con le figlie Chanel e Isabel e con il compagno. Abbracciati in piscina i due sono stati immortalati mentre si abbracciano. Poi scatti sensuali condivisi con i fan mostrano i suoi 42 anni in tutto il suo splendore.

Nelle ultime ore, infatti, la figlia 16enne ha condiviso una foto in bikini e molti non hanno potuto fare a meno che fare il paragone tra le due, la cui somiglianza è davvero impressionante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 21:14

