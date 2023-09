Chanel Totti e Cristian Babalus allo specchio: lui la bacia per il selfie da incorniciare

di Redazione web

Chanel Totti e Cristian Babalus sono sempre più innamorati e il loro grande sentimento non lo nascondono più ormai da mesi. Infatti, l'inizio della loro storia d'amore è stata un po' travagliata a causa delle accuse dell'ex fidanzata di lui, Martina De Vivo che additava Chanel come la causa della fine della relazione con il tiktoker. Comunque sia, ora il rapporto procede a gonfie vele e la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, quasi ogni giorno, posta una foto insieme al fidanzato. Così, ecco un altro romantico scatto nelle sue storie Instagram.

Chanel Totti, la foto in riva al mare con Cristian Babalus: più innamorati che mai

Chanel Totti, vacanze d'amore con Cristian Babalus: la foto romantica infiamma i fan

La storia Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti e Cristian Babalus sono inseparabili e stanno vivendo un grande amore, quello adolescenziale che ti fa sentire le farfalle nello stomaco e camminare sulle nuvole. Infatti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, più volte, ha descritto il suo sentimento come: «Qualcosa di indescrivibile».

Nelle sue ultime storie Instagram, Chanel e Cristian sono davanti allo specchio, lui bacia lei sulla guancia e nel frattempo scatta un selfie che diventerà un altro dei loro ricordi preziosi. La coppia piace moltissimo agli utenti social che hanno creato varie fanpage e non mancano mai di commentare i post con frasi romantiche.

Le vacanze di Chanel e Cristian

Inoltre, quest'estate, per Chanel Totti e Cristian Babalus, è stata all'insegna dell'amore, visto che, non si sono mai separati o, se l'hanno fatto, per un breve periodo. I due hanno trascorso insieme le vacanze estive e sono stati in Costiera Amalfitana e in Puglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA