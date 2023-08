Chanel Totti, dedica d'amore al suo Cristian Babalus stesi sul divano: «Inspiegabile»

di Redazione web

Chanel Totti e il suo fidanzato Cristian Babalus sono follemente innamorati e dopo le vacanze estive passate insieme, tra tuffi, moto d'acqua e selfie in piscina, continuano a scambiarsi teneri pensieri e dolci dediche sui rispettivi canali social, specialmente sui propri profili Instagram. Così, nelle sue storie più recenti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha dedicato un romantico pensiero al tiktoker romano.

La dedica Instagram di Chanel Totti

Nelle sue storie Instagram più recenti, Chanel Totti ha pubblicato una foto in compagnia del fidanzatino Cristian Babalus. I due sono stesi sul divano e lei lo bacia teneramente sulla guacia, poi, aggiunge: «Inspiegabile», con tanto di cuore bianco. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e il tiktoker romano sembrano essere davvero affiatati e lo dimostrano anche le foto delle vacanze estive che hanno trascorso insieme in varie località. Chanel e Cristian, comunque, non si sono mai nascosti sui social e, molto spesso, capita che proprio la figlia dell'ex capitano della Roma posti selfie insieme al fidanzato.

La storia d'amore tra Chanel e Cristian

Chanel Totti e Cristian Babalus stanno insieme ormai da diverso tempo e la loro storia d'amore è cominciata tra mille polemiche. Si vociferava, infatti, che la figlia di Ilary Blasi fosse l'amante del tiktoker che, sempre secondo alcuni gossip, avrebbe tradito la sua compagna Martina De Vivo con la quale ha avuto una figlia e conviveva fino a quando i i due non hanno deciso di interrompere la relazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 16:08

