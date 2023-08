Chanel Totti, Ilary Blasi affida la figlia alla sua agenzia: la baby star prepara il futuro da showgirl

di Mario Landi

Cristian e Chanel come Francesco e Ilary. I due figli degli ex coniugi Totti stanno provando a ricalcare le orme dei genitori. Ma se per il primo la strada sembra in salita (ha da poco lasciato la Roma dove non aveva spazio per andare al Frosinone), la seconda ha ancora tutto da dimostrare e spera in un futuro sotto la luce dei riflettori. Di certo, mamma Ilary non sta a guardare e prova a dare una mano alla sua secondogenita. Come? Affidandola alla sua agenzia.

Chanel Totti ha scelto la sua Barbie: «Allergia alle persone». L'ironia conquista i fan

Chanel Totti, massaggio sgonfia pancia prima della vacanza e il costoso dettaglio dell'outfit. «Ne hai davvero bisogno?»

Chanel Totti prepara il futuro in televisione

Chanel Totti, che su Instagram ha oltre 400mila follower, ha aggiunto la mail della sua nuova aggenzia nella bio social, segnala Dagospia. Si tratta della Notoria di Graziella Lopedota, alla quale la 16enne rimanda per «info e collaborazioni». Graziella Lopedota, come detto in precedenza, segue anche la carriera di Ilary Blasi, che dopo aver concluso la stagione de L'Isola dei Famosi, aspetta di conoscere quali programmi ha in serbo per lei Mediaset.

Chanel star dei social

Tornando a Chanel, sembra chiaro che la strada intrapresa sia quella del successo televisivo.

Al momento la sua esposizione è limitata: Chanel, fidanzata con il 19enne Cristian Babalus, si limita a condividere foto selfie e video. I suoi fan aspettano di conoscere se la giovane abbia qualche dote nascosta che le possa aprire la strada della tv con più facilità. Intanto, proprio a L'Isola dei Famosi, ha fatto la sua prima apparizione in tv, per il momento solo come comparsa tra il pubblico. Che sia un primo passo verso il successo?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA