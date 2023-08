Chanel Totti, massaggio sgonfia pancia prima della vacanza e il costoso dettaglio dell'outfit. «Ne hai davvero bisogno?»

di Redazione web

Chanel Totti sta vivendo un'estate meravigliosa tra vacanze in giro per il mondo con la sua famiglia e fughe d'amore con il suo fidanzato Cristian Babalus. Proprio con quest'ultimo, la giovane figlia d'arte sta trascorrendo un meraviglioso soggiorno nell'isola di Ponza, sempre cara alla sua famiglia perché molto vicina alla loro casa al mare a Sabaudia. Ma prima di partire, Chanel Totti ha deciso di passare la giornata in uno dei suoi centri estetici preferiti per essere perfetta anche in vacanza.

Andiamo a scoprire il restyling di Chanel Totti.

Chanel Totti e i trattamenti estetici

Chanel Totti non si è fatta trovare impreparata in vacanza e, prima ha trascorso la giornata in un centro estetico, il suo preferito. Tra i trattamenti estetici a cui si è sottoposta, anche il massaggio per sgonfiare la pancia, che i fan hanno subito bocciato, ancor prima di sapere il costo.

Il prezzo di questo particolare trattamento, infatti, si aggira intorno ai 100 euro a seduta (45 minuti) e promette di appiattire la pancia, drenando e sgonfiando l'addome.

I fan sono rimasti molto sorpresi da questi trattamenti perché «Hai solo 16 anni, non hai bisogno di queste cose. Dopo cosa farai?»

Il dettaglio dell'outfit

Chanel Totti è una trend setter già a 16 anni: detta le regole della moda, seguendo uno stile personale e molto all'avanguardia. Per andare dall'estetista ha deciso di indossare un maxi abito aderente verde petrolio, accompagnandolo con una borsetta che non è passata inosservata sia per il prezzo che per il brand. Si tratta, infatti proprio di una Chanel Coco handed in pelle, dal valore di 6.600 euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 14:28

