Chanel Totti e il video romantico per Cristian Babalus: «Tutto per me»

Chanel Totti e Cristian Babalus sempre più innamorati e uniti. La coppia vive la loro relazione alla luce del sole non lesinando dolci dediche sui social. Questa volta è la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi a confezionare un messaggio romantico per il fidanzato sul suo profilo Tiktok. Un video che raccoglie i momenti di complicità tra di loro e in cui non mancano baci ed effusioni a favor di camera. La didascalia "romantica" non è passata inosservata ai fan che seguono la coppia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Tutto per me. Indescrivibile». Sono queste le parole che Chanel Totti ha scelto di scrivere a corredo del video dedicato al suo fidanzato Cristian e pubblicato sui suoi profili social (Instagram e TikTok). «Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà», canta Ligabue nel brano che Chanel ha voluto dedicare al fidanzato Cristian, con cui fa coppia fissa dallo scorso aprile.

Nel video un concentrato di momenti tenerissimi e vissuti insieme dalla coppia. Una storia non iniziata nel migliore dei modi e diventata virale dopo le accuse della ex di lui, Martina De Vivo, e mamma della figlia Kylie nata a gennaio, che sui social ha raccontato di essere stata tradita e ha accusato la figlia di Ilary Blasi e Totti di essersi intromessa nella loro storia d'amore.

