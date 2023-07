Chanel Totti, la (misteriosa) scritta in napoletano sulla torta: ecco il motivo che spiazza i fan

di Redazione Web

Chanel Totti e Cristian Babalus dopo due settimane lontani hanno scelto le isole pontine per i primi assaggi della loro romantica estate 2023. Tra Ponza e Palmarola, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti insieme al fidanzato ha dato il via alla loro estate d'amore tra tuffi e selfie romantici. Ma proprio nelle ultime ore, Chanel ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che non è passata inosservata ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Chanel Totti in vacanza col fidanzato: posti da sogno e un tenero bacio, ecco dov'è

Chanel Totti, la foto in bikini nel mare con i fenicotteri rosa infiamma i fan: «Sembri una sirena»

«Chi vò male a chesta casa adda murì prima cà trase», che significa «Chi vuole male a questa casa deve morire prima che entra». Questa è la frase che si legge sulla torta che Chanel Totti ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Una cosa è sicura: Chanel con questo gesto ha rispondere a «chi a vò male».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA