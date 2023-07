Chanel Totti e Ilary Blasi tornano dalle vacanze: la figlia "corre" dal parrucchiere, la mamma a fare la spesa

di Redazione web

Le vacanze di Ilary Blasi e Chanel Totti sono finite, almeno per ora. La conduttrice ha trascorso più di una settimana in Brasile, insieme al compagno Bastian Muller, alla scoperta dei colori e delle tradizioni che Rio de Janeiro ha offerto loro. Un soggiorno indimenticabile per Ilary che, però, è dovuta tornare ai suoi doveri di mamma, non appena toccato il suolo italiano.

In questi giorni, anche i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel stavano rientrando dal loro viaggio con il papà, Francesco Totti. I ragazzi sono stati in giro per l'America con il papà e la sua fidanzata, Noemi Bocchi, che ha portato con se i suoi figli: la prima vacanza di famiglia, al completo.

Appena rientrata, Chanel non poteva non prenotare un appuntamento che aveva ormai rimandato da troppo tempo.

Ilary e Chanel, ritorno alla vita quotidiana

Storie (su Instagram) di vita quotidiana, più o meno. Mamma Ilary è dovuta andare subito al supermercato per fare la spesa, visto che i figli stavano per rientrare dal loro viaggio in America con il padre. Cristian, Chanel e Isabel hanno visitato moltissimi posti, da Los Angeles a Las Vegas, passato per l'isola Aruba, dove la primogenita ha voluto fare il bagno tra i fenicotteri rosa. I ragazzi si sono divertiti molto con Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma adesso è ora di tornare alla vita di tutti i giorni.

Mentre Ilary comprava le scorte di latte, wurstel e mousse proteiche al cioccolato, scacciando così le voci di chi la accusa (ingiustamente) di non saper badare alla casa e ai figli, Chanel Totti aveva un appuntamento più importante.

Chanel Totti e il restyling

Chanel Totti ha dovuto prenotare subito un appuntamento dal parrucchiere, appena tornata dalle giornate di mare, nelle acque cristalline del mare dei Caraibi. L'acqua salata danneggia profondamente i capelli, soprattutto se decolorati o particolarmente trattati con pieghe e piastre, come nel caso di Chanel Totti.

Chanel è pronta a tornare alla sua vita quotidiana e dal suo Cristian Babalus, dopo una vacanza da sogno, ma Ilary sarà altrettanto pronta? Le sue vacanze in Brasile con Bastian Muller sono state indimenticabili e i fan sono sicuri che la conduttrice si sia ricaricata per poter ripartire al meglio, da settembre.

