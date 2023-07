Totti e Ilary Blasi, la foto con il braccio alzato e quel dettaglio molto romantico

Negli ultimi giorni, il tema della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tornato di attualità sui social. Sono tante le piccole cose che da qualche tempo sono tornate a scatenare il dibattiti sulle conseguenze della loro rottura.

Si vocifera, tra l'altro, che Francesco Totti abbia recentemente fatto una dedica speciale a Ilary Blasi. Sembrerebbe che il famoso calciatore abbia condiviso sui social media una storia che sembra essere esplicitamente rivolta alla sua ex moglie e conduttrice dell'Isola dei Famosi.

Ilary Blasi e Bastian, vacanza d'amore continua: «Bye bye Rio» (scrive in bikini). Il mistero della prossima destinazione

Chanel Totti, il tenero gesto per mamma Ilary: «Molte donne fanno cose nobili ma tu le superi tutte»

Non sorprende, quindi, che sia iniziato a circolare il sospetto che la conduttrice abbia voluto provocare il suo ex marito in modo indiretto.

E tutto via social, grazie ad un utilizzo voluto di alcune immagini pubblicate su Instagram.

Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- La reazione della fidanzata di Totti: Noemi Bocchi e quella foto come Ilary Blasi scatena i commenti. 'L'amore della mia vita': cosa ha pubblicato sui social

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA