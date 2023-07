Chanel Totti, il tenero gesto per mamma Ilary: «Molte donne fanno cose nobili ma tu le superi tutte»

di Redazione Web

Chanel Totti e Ilary Blasi? Due complici. L'amore tra mamma e figlia è viscerale e insostituibile. Lo sa bene Chanel, che nelle ultime ore, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto del regalino per la sua mamma: una targa con una dolce frase incisa in inglese: «For mom: many women do noble things, but you surpass them all», che tradotto significa «per mamma: molte donne fanno cose nobili ma tu le superi tutte».

Ormai lo sappiamo, Ilary Blasi non perde l'occasione per dimostrare di essere una mamma felice.

Per entrambe, sia per Ilary che Chanel, le vacanze sono ufficialmente iniziate ma, al di là della distanza, riescono sempre a mantenere saldo il lagame splendido che le unisce.

