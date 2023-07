Chanel Totti, la foto in bikini nel mare con i fenicotteri rosa infiamma i fan: «Sembri una sirena»

di Redazione Web

Ovunque sarà, sarà nel blu. Quello accecante del cielo inondato dal sole e quello vibrante del mare che luccica di mille colori: trasparente e smerigliato come l’acquamarina. L'estate è iniziata e Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si gode le vacanze a Palm Island, l'isola del Mar dei Caraibi. Sembra proprio che l'ex capitano giallorosso non abbia badato a spese per questa vacanza e la giovane Chanel sta filmando le sue giornate. E infatti, proprio nelle ultime ore, la figlia di Ilary Blasi e Totti ha pubblicato un post con una carrellata di foto nel suo profilo Instagram: la giovane si mostra in mare con un bikini viola che ha infiammato i suoi fan.

Chanel Totti ha sfoggiato un bikini viola molto di tendenza e chic, e appare molto in forma, tant'è che a notarlo sono proprio i suoi fan.

«Che meraviglia. Ti invidio. Quei fenicotteri sono il mio sogno», ha scritto una fan. E ancora: «Complimenti, sei bellissima. Sembri una sirena». «Non ci sono parole per descrivere la tua bellezza. Ogni giorno che passa diventi sempre più bella». «Francesco e Ilary avete fatto un capolavoro», ha scritto ancora un altro fan.

