Chanel Totti in vacanza a Los Angeles, hater scatenati: «Tutti bravi coi soldi di mamma e papà». Cos'è successo

Chanel Totti è volata a Los Angeles per concedersi qualche giorno di vacanza. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha pubblicato alcuni scatti in cui mostra il suo arrivo in città e alcune delle tappe più famose che un turista deve assolutamente visitare. Il post ha riscosso molto successo ma, anche questa volta, non sono mancate le critiche. La 16enne si trova negli Stati Uniti con Noemi Bocchi (che ha pubblicato nelle proprie storie Instagram la foto dei biglietti) e, presumibilmente con il papà.

Chanel Totti e la dedica per il compleanno della migliore amica: «Ci sei sempre stata e sei riuscita a tirarmi fuori da ogni casino»

Il post Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti ha pubblicato una serie di foto Instagram in cui, senza alcuna didascalia, informa i suoi numerosi follower di essere a Los Angeles, in California. La 16enne si fa fotografare all'aeroporto, davanti alla celeberrima scritta di Hollywood e, poi, si immortala mentre passeggia nella Hollywood Walk of Fame.

Sebbene le foto siano piaciute a moltissimi suoi fan, alcuni hater hanno avuto da ridire sul contenuto social postato dalla figlia del Pupone. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Siamo tutti capaci a viaggiare così con i soldi di mamma e papà», «Certo che questa si fa sti viaggi già a 16 anni... io sono andata a New York per festeggiare i miei 30» oppure ancora «Avresti potuto scrivere: "Ciao papà guarda come spendo"».

Chanel Totti e i social

Chanel Totti, sul proprio profilo Instagram, vanta quasi 400 mila follower, mantiene, però, una certa privacy sulla propria vita privata perché, ogni volta che pubblica qualche contenuto è letteralmente sommersa dalle critiche.

