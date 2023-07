Ilary Blasi in barca, l'incontro choc con una balena in mare aperto: «Eccola, è enorme»

di Redazione Web

Uscire in barca a caccia di balene e spingersi a pochi metri da loro? Lo ha fatto Ilary Blasi nelle ultime ore. La conduttrice, dopo aver visitato Rio de Janeiro sta proseguendo la sua vacanza in relax ma ricca di emozioni. Infatti, nelle sue ultime Instagram stories è possibile notara come in mare aperto, la bellissima Ilary Blasi, a bordo di una barca ha avvistato una grossa balena. E lì, non è riuscita a trattenere l'emozione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Spesso si rincorre al binocolo e si punta al mare sentendosi davvero come il capitano Cook. E lo sa bene Ilary Blasi che nelle ultime ore ha ripreso un momento davvero speciale in mare. «Eccola. Davvero è enorme». Sono queste le parole della showgirl dopo aver osservato la balena: l'incontro è stato molto ravicinato.

La balena era a bochi metri dalla conduttrice tant'è che è stata proprio Ilary a riprendere la scena con il cellulare mentre il cetaceo usciva dall'acqua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 17:38

