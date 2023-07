Ilary Blasi ritrova la figlia Isabel dopo la vacanza, ma la gaffe non passa inosservata

di Redazione web

Ilary Blasi (42 anni) è tornata da qualche giorno dalle sue vacanze indimenticabili in Brasile, a Rio de Janeiro, con il fidanzato Bastian Muller (36 anni). La prima tappa è stata il supermercato, dove la conduttrice ha fatto un po' di scorte per il ritorno a casa dei figli, Cristian (17 anni), Chanel (16 anni) e Isabel (7 anni).

La conduttrice si è ricongiunta con la piccola di casa, dopo aver passato quasi due settimane separate perché Isabel si trovava in vacanza con il papà Francesco Totti, i fratelli e la fidanzata Noemi Bocchi (34 anni), in giro tra Los Angeles e Las Vegas.

Questa mattina, Ilary Blasi ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra i piedini della piccola Isabel, senza farla vedere mai in viso, con scritto «Finalmente». E la gaffe non è passata inosservata. Andiamola a scoprire.

Ilary Blasi e la gaffe su Instagram

Ilary Blasi ha pubblicato una storia su Instagram per condivedere con i follower, oltre due milioni, la felicità di poter riabbracciare la figlia più piccola, Isabel.

I fan se ne sono accorti immediatamente, ma a lei sembra non importare perché si sta finalmente godendo un po' di tempo circondata dall'amore dei figli. O, almeno, quello di Isabel, dato che Cristian e Chanel, appena tornati dalle lunghe vacanze con il papà Francesco Totti, sono andati al mare con i rispettivi fidanzati, Melissa Monti (18 anni) e Cristian Babalus (20 anni), che non vedevano da molti giorni.

