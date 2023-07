Chanel Totti e Cristian Babalus, innamorati e spensierati: la cena a Roma e il viaggio insieme

di Redazione Web

Continua a vele spiegate la love story tra Chanel Totti e Cristian Babalus. Dopo le vacanze negli Stati Uniti tra Los Angeles, Las Vegas e Palm Island ad Aruba, sogno ad occhi aperti nel cuore dei Caraibi, la 16enne tornata a casa è poi subito ripartita con il fidanzato a Palmarola per la prima vacanza insieme. Tornati ognuno alla propria routine da qualche giorno, Chanel e Cristian non riescono a stare distanti l'uno dall'altra. E cosa c'è di meglio di una cenetta romantica?

Chanel Totti e Cristian Babalus a cena

Chanel Totti e Cristian Babalus mostrano tutta la loro complicità sui social e a tre mesi dalla conferma del loro legame, i due sono una cosa sola. La figlia di Ilary Blasi e Totti, nelle ultime Instagram stories ha condiviso una serie di foto che mostrano la "cenetta romantica" al ristorante brasiliano Carnesa a Roma in compagnia del suo fidanzato Cristian.

L'inizio della love story

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi ed è diventata virale sui social dopo le dure parole della ex di lui, Martina De Vivo, che sui social ha raccontato di essere stata tradita da Cristian accusando la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti di essersi messa in mezzo nella loro storia. Versione dei fatti smentita da Babalus, secondo cui la relazione con Martina De Vivo era già finita quando ha iniziato a frequentare Chanel.

Ora i due vivono la loro storia d'amore felici e spensierati.

