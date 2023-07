Chanel Totti e il suo Cristian, il balletto social (con volo) finisce male. Fan impazziti: «Siete stupendi»

di Redazione Web

Come ogni estate, anche nel 2023 arrivano, attraverso i social, le foto delle influencer, che dalla spiaggia, a bordo piscina o direttamente da in mezzo al mare, sfoggiano i loro bikini durante i mesi caldi. E negli ultimi giorni, Chanel Totti si è fatta sentire. In compagnia del fidanzato, Cristian Babalus, la figlia di Ilary Blasi e Totti si è goduta mare, sole e relax a Palmarola, nelle isole Ponziane. Ma il divertimento (anche se con poco) non è mancato. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Tra selfie di coppia a bordo di uno yacht, non è mancato un video che Chanel Totti ha pubblicato sul suo profilo TikTok.

Il video e la complicità della coppia non è passato inosservato ai fan che hanno subito commentato. «Siete stupendi. Amatevi sempre e non smettete mai di giocare», ha scritto una fan. «Siete bellissimi continuate a stare insieme». E ancora: «Meravigliosi. Vi amo e la vostra complicità è unica».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 16:05

