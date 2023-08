Chanel Totti e il bacio con la sorella Isabel scatena i fan: «Siete bellissime»

di Redazione web

Mamma Ilary Blasi si sta godendo le vacanze in montagna insieme al compagno Bastian Muller, mentre papà Francesco Totti è in dolce compagnia con Noemi Bocchi. Cosa staranno facendo i figli di una delle coppie più chiacchierate di sempre? Cristian Totti sta per iniziare una nuova avventura al Frosinone, squadra di calcio, nella categoria Primavera e le sorelline Chanel e Isabel? L'aggiornamento arriva direttamente dalla più grande, che con un post su Instagram ha voluto mostrare a tutti chi è davvero la principessa di casa.

Chanel e Isabel Totti, la dolce dedica

Chanel Totti ha pubblicato una foto con la sorellina Isabel, mentre si scambiano un tenero bacio sulle labbra, e sulle storie di Instagram ha scritto: «La mia principessa». Isabel è la più piccola di casa e ovunque vada, che sia tra le braccia della mamma Ilary Blasi, o tra quelle di papà Francesco Totti, sarà sempre trattata come una principessa.

I fan, dopo aver visto la foto, sono corsi a commentare, scrivendo «Siete bellissime!» e «Un bellissimo esempio di amore tra sorelle».

