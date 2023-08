Ilary Blasi e Chanel, relax al mare tra bikini e borse griffate: i selfie e la netta somigianza

di Redazione Web

Mare e selfie. Mamma e figlia. Sono questi gli ingredienti giusti per Ilary Blasi e sua figlia Chanel Totti. Entrambe belle, giovani e con un fisico mozzafiato, stanno trascorrendo in pieno relax le vacanze estive. In particolare, entrambe hanno scelto il mare, come si evince dalla stories di Instagram su ambo i profili. Nelle stories della secondogenita di Totti, appare un selfie in cui la 16enne è in bikini, con una pochette super griffata e dietro di sè il mare. Ma ecco che, in contemporanea, appaiono le foto anche della madre Ilary...

Al mare

Sul suo profilo Insta, l'ex conduttrice Mediaset si scatta due selfie: distesa su di un lettino rosso, in costume (che però non si intravede), Ilary si mostra sorridente e rilassata mentre prende il sole.

