Lady Diana, lo yacht dell'ultima vacanza con Dodi Al-Fayed è affondato: al largo della Costa Azzurra

di Redazione web

Lady Diana e il compagno di allora Dodi Al-Fayed, prima di rimanere coinvolti nell'incidente mortale in Francia, trascorsero alcuni momenti di relax a bordo del grande yacht Cujo, a bordo del quale, i paparazzi fotografarono la principessa in costume da bagno mentre si divertiva spensierata. La celeberrima imbarcazione, ora, non esiste più: è, infatti, affondata dopo avere urtato un oggetto non identificato al largo della Costa Azzurra.

Harry e Meghan, il caso del rifiuto di Biden dopo i funerali della regina Elisabetta

Harry, gli amici del principe sono disgustati e feriti dalle rivelazioni fatte nel libro Spare

Il "Cujo" inabissato

Lo yacht Cujo ha ospitato moltissimi divi al suo interno: attori e personalità provenienti da Hollywood, ad esempio, ma era diventato famoso per essere stato uno degli ultimi luoghi in cui Lady Diana trascorse del tempo. La mamma di William ed Harry ebbe il piacere di navigare sulla barca perché quest'ultima era di proprietà del compagno Dodi Al-Fayed. Lo scorso weekend, l'imbarcazione avrebbe colpito un oggetto non identificato al largo della Costa Azzurra e non ci sarebbe stato verso di salvarla. Secondo quanto riporta il Daily Mail, che si rifà alle considerazioni della polizia locale, sette persone sarebbero state portate in salvo, mentre, il Cujo si è inabissato a una profondità di 2500 metri.

La testimonianza dell'ufficiale

Un ufficiale della marina ha dichiarato, in merito alla vicenda: «Lo skipper del Cujo ha emesso un Mayday perché la sua nave stava affondando a causa di una falla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA