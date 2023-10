Temptation Island, Greta Rossetti furiosa: «Siete pesanti, io non ho peli sulla lingua». Cosa è successo

di Redazione Web

L'ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti, nelle ultime ore è stata avvistata con il suo ex fidanzato Eugenio Colombo. Tuttavia, dopo la notizia della rottura con Mirko Brunetti, Greta è stata criticata da molti utenti a causa della segnalazione dell'avvistamento con Eugenio Colombo. A tale proposito, l'ex tentatrice nelle ultime ore si è infuriata attraverso le sue Instagram stories e ha deciso di fare chiarezza in merito a tale situazione. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Comunque è pazzesco che sono in giro per le strade di Roma con mia mamma e mi devono arrivare rotture di pa**e perché non siete capaci di farvi una vita - ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -.

L'ex tentatrice ha aggiunto: «Se esco alla luce del giorno è perché non ho nulla da nascondere. Basta alludere. Siete pesanti. Io non ho peli sulla lingua però mi angosciate. Ma basta. A me piace stare sui social per le cose positive e non negative. Ma basta. Uno non può avere un amico maschio? Non può rimanere in buoni rapporti perché subito ci deve essere qualcosa?».

