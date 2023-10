Temptation Island, Greta Rossetti ed Eugenio Colombo avvistati insieme. La reazione dell’ex di lui

di Redazione Web

Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island è riuscita ad uscire dal programma insieme a Mirko Brunetti, che durante il falò di confronto ha interrotto la sua storia d'amore con Perla Vatiero. Tuttavia, la relazione tra Greta e Mirko non sembrerebbe procedere nel migliore dei modi. Infatti, probabilmente i due sarebbero in crisi e lo dimostra anche il fatto che entrambi non si seguono più sui profili Instagram. Nonostante ciò, nelle ultime ore, Greta Rossetti è stata paparazzata insieme a Eugenio Colombo. Non è tardata ad arrivare la reazione dell'ex di Eugenio, Francesca Del Taglia. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

La reazione di Francesca Del Taglia

Francesca Del Taglia ha condiviso nelle sue Instagram stories una frase che potrebbe essere vista come una frecciatina a Eugenio Colombo. «Così tanti pagliacci così pochi circhi».

«Il Tre di Spade è la carta più dolorosa dell’intero mazzo dei Tarocchi - ha scritto Francesca Del Taglia -. Lei personifica il cuore spirituale dell’uomo. Prima o poi, anche il più grande amore farà male, perché è strettamente connesso con esso. Pertanto, è difficile concentrarsi sui propri sentimenti, essere sempre aperti. L’arcano mostra tutte le cose più difficili di questa vita».

L'ex di Eugenio ha concluso: «Ma, nonostante la brutta realtà, il cuore continua ad amare e sentire. Se giri la carta, puoi parlare del tradimento di te stesso. Dopotutto, la cosa peggiore è quando una persona muore dentro. È in questo momento che è più vulnerabile ai vizi del diavolo»

