Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime dopo il bacio rifiutato da Maurizio. Tina Cipollari sbotta: «Ti sta usando»

di Redazione Web

L'ultima puntata di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, ha lasciato ampio spazio alla dama Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio. Durante la puntata Gemma è scoppiata in lacrime per un comportamento del cavaliere: nonostante i due si frequentino da più di un mese tra di loro non c'è stato ancora un bacio e la dama ha molti dubbi in merito all'interesse di Maurizio nei suoi confronti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Uomini e Donne, Elio Servo “nemico” di Tina Cipollari abbandona il programma: ecco il motivo

Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi e il giallo del vecchio post contro il programma: cosa aveva scritto

Il momento delle lacrime per Gemma Galgani è arrivato anche in questa nuova edizione di Uomini e Donne.

Dopo la discussione Maurizio decide di mettere un punto alla conoscenza con Gemma e lei scoppia in lacrime. Il cavaliere ha cercato di spiegare il suo punto di vista ma tutti hanno continuato a criticarlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA