Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi e il giallo del vecchio post contro il programma: cosa aveva scritto

Beatriz D'Orsi è una delle corteggiatrici protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. La corteggiatrice era scesa in campo inizialmente per entrambi i tronisti, Cristian Forti e Brando Ephrikian. Dopo alcune puntate Beatriz ha scelto di corteggiare esclusivamente Brando. Tuttavia, nelle ultime ore sono spuntati vecchi post che Beatriz nel 2021 pubblicava suo profilo Facebook e criticava palesemente le persone che guardano programmi come Uomini e Donne. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il commento di Beatrix D'Orsi

«Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell'intelligenza».

Tuttavia, un secondo post pubblicato dalla corteggiatrice è stato tirato in ballo. «In questo articolo viene spiegato in modo chiaro e preciso la beata ignoranza dell'italiano medio che segue personaggi e trasmissioni (come: Uomini e donne e Grande Fratello) che non sanno mettere insieme una frase composta da soggetto, predicato verbale e complemento oggetto - ha scritto Beatriz -. Dove l'ignoranza regna sovrana, chi detiene il potere ci sguazza alla grande».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 16:17

