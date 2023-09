Temptation Island, Perla Vatiero e Igor Zeetti: «Relazione finita, siamo incompatibili»

di Redazione Web

Dopo la fine di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia, Perla Vatiero e Igor Zeetti hanno scelto di intraprendere una frequentazione al di fuori dalle talecamere. Per diverse settimane, i due sono riusciti a creare una forte complicità tant'è che sembravano esser lontani dai problemi di coppia. Tuttavia, nelle ultime ore, Perla ha raccontato nelle sue Instagram stories, la fine della loro relazione. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Perla Vatiero su Instagram

«Sono stata assente dai social perché ho voluto prendere un po' di tempo per me stessa e per razionalizzare quello che sta succedendo nella mia vita - ha sottolineato Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Lui mi è stato tanto vicino in determinate situazioni e per qualsiasi cosa io ci sarò sempre. Non abbiamo motivo di litigare oppure odiarci. Per come sono fatta io non mi va di spiegare nei minimi dettagli le motivazioni perché penso che determinate cose sono private. Il programma mi ha fatto conoscere delle persone stupende e visto che è stata una settimana pesante mi godo questi giorni in tranquillità a Roma».

