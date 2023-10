Valentina Ferragni, la cena per consolarsi: «Non mi sento molto bene stasera». Il sorriso le torna grazie a Pablo

di Redazione Web

Valentina Ferragni, sorella dell'influencer Chiara, ha condiviso una storia con bel piatto di lasagne. Nella didascalia ha scritto: «Non mi sento molto in forma stasera e domani mattina sarà un giorno speciale. Devo stare bene». Un messaggio che ha preoccupato i fan.

Valentina Ferragni saluta Matteo Napoletano e Chicago: «Sheakespeare ubriaco, la nota stonata»

Valentina Ferragni, la dedica a Matteo Napoletano: «Il mio segnalibro speciale»



Gli utenti si sono tranquilizzati quando hanno visto che Valentina ha condiviso un video di Pablo, il cane di Chiara Ferragni e Fedez. L'animale stava mangiando i residui della cena di Valentina. «Pablo sta portando in giro per casa la confezione delle lasagne - ha sottolineato Valentina Ferragni -. Grazie direi che è abbastanza Pablo, hai pulito tutto. Non c'è più niente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA