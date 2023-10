Grande Fratello, Perla Vatiero nuova concorrente? Lei fa chiarezza e poi parla della rottura con Igor Zeetti

di Redazione Web

Dopo aver ricevuto l'inaspettata lettera da parte di Perla Vatiero, Mirko Brunetti ha spiegato ad alcuni concorrrenti del Grande Fratello che, sebbene non possa fare a meno di provare tanto affetto verso la sua ex fidanzata, ad oggi il suo pensiero continua ad essere rivolto verso Greta Rossetti e verso tutto ciò che di bello hanno vissuto insieme in questi mesi. Tuttavia, nelle ultime ore, Perla Vatiero ha risposto attraverso le sue Instagram stories ad alcune curiosità dei suoi follower. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ragazzi questa è una voce che sta girando da più di una settimana ma come potete vedere io sono a Firenze e ci rimarrò un bel po' - ha sottolineato Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -.

Perla Vatiero ha poi spiegato che i motivi della rottura di Igor sono altri e non riguardano Mirko. «I motivi della nostra rottura sono tanti e non mi sembra corretto esporli perché porto comunque rispetto. Forse non ha letto bene la lettera, consiglio di rileggerla. La lettera era davvero lunga e hanno estrapolato le cose più importanti giustamente. Forse si è capito male. Però no assolutamente, io per Igor ho davvero provato emozioni, non al punto da iniziare una storia, è vero. Ma lui n'è sempre stato a conoscenza, io non volevo correre».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 10:30

