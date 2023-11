Grande Fratello, Massimiliano Varrese in sciopero della fame per Alex Schwazar: «Se parte da noi, fuori esplode una bomba»

di Cristina Siciliano

Alex Schwazer è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. L'atleta si sta duramente allenando per poter partecipare alle prossime Olimpiadi e sembrerebbe che Alex si sia appellato alla Corte Europea per i diritti dell'uomo.

Infatti, nelle ultime ore, il gieffino si è confidato con Vittorio Menozzi e gli ha raccontato che ieri erano i termini ultimi per candidarsi alle Olimpiadi ma che lui è ancora in attesa di setenza. Le parole del gieffino hanno coinvolto emotivamente tutti i concorrenti, in particolare Vittorio Menozzi che è scoppiato in lacrime. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese ha svelato che alcuni concorrenti del reality starebbero pensando di fare lo sciopero della fame per aiutare Alex Schwazer. «Se parte da noi, se facciamo anche un appello in inglese potrebbe iniziare a fare il giro di tuta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente - ha sottolineato Massimiliano Varrese -.

Vittorio Menozzi in lacrime

Dopo la confidenza di Alex, Vittorio Menozzi non è riuscito a trattenere l'emozione. «Alex mi ha spiegato che per la candidatura poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza, quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi - ha sottolineato Vittorio Menozzi -. È la sua vita e mi fa star male questo. Lui ha sofferto anche tantissimi anni di depressione. Sono molto affezionato a lui. Mi sento inutile, è una roba troppo più grande di me»

