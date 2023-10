Grande Fratello, Vittorio Menozzi si sfoga: «Il mio sogno spento da una malattia sfigata»

di Redazione Web

I ricordi e momenti di tristezza non mancano nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Vittorio Menozzi ha ripensato al suo passato sportivo e si è lasciato andare ad un piccolo momento di sconforto. Il gieffino ha voluto parlare con Valentina e ha sottolineato di come «abbandonare il suo sogno» gli abbia cambiato la vita.

Certa del fatto che Vittorio sia una persona piena di qualità, la gieffina ha invitato il suo compagno a non demoralizzarsi e a guardare al futuro con più positività: «Devi renderti conto che sei una persona ricca». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Lo sfogo di Vittorio Menozzi

«Il mio sogno quando ero piccolo si è spento a causa di problemi fisici e non potevo risolverli in poco tempo - ha raccontato Vittorio Menozzi - . Avrei dovuto smettere di allenarmi da tanto tempo poi però i campionati passavano e nello sport come il beachvolley conta la componente fisica, anzi è essenziale».

Il gieffino ha aggiunto: «Mi porto dietro il carattere che mi ha lasciato.

