Massimiliano Varrese, Heidi Baci fa "impazzire" l'attore: «Lei scappa da me, è un peccato»

di Redazione Web

Quando sembrava che Heidi avesse messo un punto definitivo al possibile flirt con Massimiliano Varrese, la gieffina ha rivelato che sì, il feeling tra lei e l'attore è una realtà. Ciononostante, Heidi ha deciso di andarci con i piedi di piombo, poiché il sentimento che prova per l’attore potrebbe essere un fuoco di paglia e lei non ha alcuna intenzione di spezzare il cuore all'altro concorrente del reality. Proprio nelle ultime ore, Massimiliano Varrese ha parlato del suo rapporto con la gieffina a Ciro e si è detto dispiaciuto per come stiano andando le cose tra i due. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Grande Fratello, Fiordaliso critica Grecia Colmenares: «Pensa solo al pubblico, quando si discute scappa...»

Grande Fratello, Letizia Petris rivela: «A 17 anni ho avuto una relazione con una donna». Ma la regia censura tutto

Le parole di Massimiliano Varrese

«Non posso fare niente però mi dispiace non aver approfondito la conoscenza - a spiegato Massimiliano Varrese a Ciro -.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA