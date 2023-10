Grande Fratello, Letizia Petris rivela: «A 17 anni ho avuto una relazione con una donna». Ma la regia censura tutto

di Redazione Web

Al Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini, non mancano le novità. Da quando Letizia Petris ha confessato di aver avuto una relazione con una donna non si fa altro che parlare di questo tra gli altri concorrenti. Una confessione che ha sopreso molti fan della trasmissione e non solo. A quanto pare però sembrerebbe che il racconto della gieffina sia stato censurato dalla regia del programma. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Letizia Petris

La decisione presa dalla regia del Grande Fratello di censurare le parole di Letizia Petris non è piaciuta a molti fan della trasmissione che sui social stanno esprimendo le loro opinioni in merito.

La gieffina, già prima di entrare nella Casa, aveva già rivelato in una diretta Twitch di aver avuto una relazione con una donna. Gli altri gieffini però non sapevano nulla.

