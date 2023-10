Grande Fratello, Letizia Petris: «Voglio dare il giusto valore alle persone»

di Redazione Web

Arriva lo sfogo per Letizia Petris al Grande Fratello. La gieffina, nelle ultime ore ha parlato di alcuni dubbi e delle sue perplessità con alcuni concorrenti del reality. «Io ci sono rimasta veramente male perché quando siamo usciti dalla casa erano tutti contenti. Arnold mi ha detto che adesso sta veramente bene». Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Letizia Petris

I gieffini nel Tugurio hanno riflettuto sulle varie dinamiche e sui legami instaurati nel corso di queste settimane.

«Io mi affeziono molto alle persone e voglio dare il giusto valore - ha sottolineato Letizia Petris -. Ad esempio, Samira è venuta mezza volta. Questa cosa mi fa molto riflettere. Io sono vera, sono gli altri che devono imparare a equilibrare i rapporti. Non sono perfetta, ma ho un grande pregio: credo tantissimo nelle emozioni e nei sentimenti. Quelli non me li toglie mai nessuno». Nonostante la comprensione, Valentina Modini ha dato un consiglio alla gieffina: «Stai attenta a non farti male».

Letizia Petris riuscirà a non lasciarsi abbattere da queste situazioni?

Non ci resta che aspettare le prossime puntate per eventuali aggiornamenti in merito.

