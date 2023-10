Grande Fratello, Heidi su Anita Olivieri dopo la lite: «Ha detto cose gravi e poi mi è venuta a salutare»

di Redazione Web

Non c'è tregua tra Anita Olivieri e Heidi Baci, le due concorrenti del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. L'antipatia tra le due è reciproca ed è ormai evidente a tutti soprattutto dopo l'ultima lite che le due concorrenti hanno avuto. Infatti, nelle ultime ore Heidi Baci ha spiegato agli altri concorrenti in tugurio che non è contenta di come Anita si sia approcciata a lei post la loro lite. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Heidi

«Anita mi è venuta a salutare come se niente fosse - ha spiegato Heidi agli altri concorrenti -.

Poi, ha aggiunto: «Io non avrei mai voluto litigare ma poi con quale faccia adesso mi saluti? Io le ho detto che deve crescere e basta. Lei non è nessuno e quindi nel momento in cui ha cercato di mettermi in cattiva luce in live non l'ho tollerato. Poi, mi fai la sviolinata " vieni a fare la foto". Il nostro è stato un confronto di una bassezza allucinante. Mantieni la coerenza».

