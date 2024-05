Bidello palpeggia studentessa 13enne nei bagni della scuola, lei lo incastra con un audio: «Non dire niente che mi arrestano»

di Redazione web

Apprezzamenti non graditi, veri e propri pedinamenti nei corridoi e infine la violenza vera e propria nei bagni. Un incubo quello in cui è caduta una ragazzina di 13 anni, studentessa della scuola media di Taurianova, Reggio Calabria, per la quale è indagato un collaboratore scolastico di 65 anni ora sospeso dal servizio con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minorenne.

Gli abusi a scuola

I fatti risalgono al 2023, quando la vittima, una studentessa all’epoca tredicenne, frequentava l’ultimo anno di scuola media nel plesso scolastico in cui fa servizio l’indagato che, nel corso delle attività pomeridiane, aveva dapprima iniziato a rivolgerle apprezzamenti non graditi, per poi iniziarla a seguire negli spostamenti lungo i corridoi. Dopo mesi di queste molestie, l’uomo aveva approfittato di un momento di pausa dalle lezioni, per seguire la ragazzina all’interno dei bagni, bloccarne ogni via di fuga e palpeggiarla nelle parti intime.

L'audio

La ragazzina, comprensibilmente turbata da queste attenzioni, si è confidata con i genitori e le amiche più strette, e forte del loro conforto si è presentata dai Carabinieri e raccontato gli abusi.

