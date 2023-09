Grande Fratello, Rosy Chin a Giselda: «Tu sei molto furba perché…»

di Redazione Web

Momenti di crisi per Giselda Torresan al Grande Fratello. La gieffina, nelle ultime ore, si è confidata con Rosy Chin in giardino per approfondire la loro conoscenza. Senza filtri le due concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini hanno esposto i propri pensieri. Giselda riconosce di essere buona e positiva ma ammette di essere molto ingenua in alcune occasioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto Rosy Chin in merito alle parole di Giselda.

«Tu sei molta furba nel senso perché proprio per non vuoi metterti in una trappola.

La prima eliminazione

A due settimane dalla partenza è arrivato il momento della prima eliminazione. Cinque sono i concorrenti attualmente in televoto con cui il pubblico da casa sta decidendo chi far restare e chi far uscire. Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi sono i concorrenti al televoto. Chi sarà eliminato? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

