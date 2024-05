Proposta di matrimonio al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: «Ha detto sì», il pubblico si volta e scatta l'applauso del Palazzetto

di Serena De Santis

Proposta di matrimonio a sorpresa durante il concerto di sabato 10 maggio dei Pinguini Tattici Nucleari, al Palazzetto dello Sport di Roma. Mentre il cantante Riccardo Zanotti intonava il ritornello di Verdure, sugli spalti un ragazzo si è inginocchiato per chiedere alla propria ragazza di sposarlo davanti a tutto il pubblico.

La proposta

Mentre il pubblico cantava «Siamo la fine del mondo, di domenica mattina. Siamo una cena a lume di candela fra due taniche di benzina, eh.

Il concerto è iniziato da pochi minuti, molti degli spettatori sono concentrati sulla band che si sta scatenando sul palco, ma, a un certo punto, centinaia di applausi si sono sollevati dai posti in alto del Palazzetto e hanno festeggiato la ragazza che, commossa e sorpresa dalla proposta, «ha detto sì».

Non è la prima volta che delle giovani coppie si fanno delle promesse durante i concerti dei PTN. Alcune volte, lo stesso cantante aiutava i fan a fare la proposta di matrimonio intonando canzoni come Scrivile scemo o Irene, rendendo la dichiarazione indimenticabile. Come è successo, sabato sera, per i due ragazzi, che non si dimenticheranno mai quella data.

